На месте печально известного "Барнаульского разлома" на ул. Партизанская, 60, который был снесен в 2016 году предлагают построить новый коммерческий центр.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", проект здания разработала персональная творческая мастерская архитектора М.И. Шмидта "М-АРТ".

Согласно проекту, здание будет полуовальной формы и высотой в три этажа, предусмотрена крытая подземная парковка.

Фасад части, которая выходит на проспект Ленина, будет полностью стеклянным. Конструктив задней стены состоит из кирпича. По мнению автора портала, это здание могло бы подойти под офисный или торгово-развлекательный центр.

В то же время в мастерской отмечают, что о реализации данного проекта в ближайшем будущем говорить не стоит. Проект создавался под конкретного застройщика, но пока неясно продолжит ли он его вести. В мастерской не исключают и такого варианта, что у проекта появится другой инвестор, либо от идеи строительства этого здания и совсем откажутся.

Напомним, история "Барнаульского разлома" вошла в городские легенды. В 2006-м году, двое друзей-бизнесменов решили построить 7-этажный бизнес-центр. Однако во время строительства друзья рассорились и решили поделить объект пополам. Здание было практически "распилено" пополам, но вскоре стройка была "заморожена" и целых 10 лет "украшала" главный проспект Барнаула. В итоге по решению суда многострадальный "разлом" был снесен с лица города.

Кстати, интересно то что первый проект офисного здания на ул. Партизанской, 60 разрабатывала эта же творческая мастерская.