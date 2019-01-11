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Россиянку Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме США

, ИА "Амител"
Сотрудники посольства РФ вновь посетили девушку

Фото: sm-news.ru

Россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она добавила, что МИД РФ внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянки. Захарова также сообщила, что сотрудники российского посольства в США вновь посетили россиянку.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Бутина "сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе, спорту". Также она отметила, что россиянку перевели на общий режим содержания. Ранее Бутина находилась в тюремном блоке для особо опасных преступников, где она могла покидать камеру лишь на два часа в сутки только ночью.

Захарова добавила, что Москва и дальше будет прилагать все усилия для скорейшего возвращения россиянки на родину.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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