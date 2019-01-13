Квартиры в аренду в Барнауле стали дешевле. Об этом сообщает портал "Мир квартир", который провел собственное исследование рынка недвижимости в регионах. Если в большинстве территорий России отмечается рост арендной платы в среднем на 4%, то в Барнауле, а также в Кемерово и Иркутске арендная плата стала дешевле.

Так, в столице Аптайского края квартиры по сравнению с прошлым годом подешевели на те же 4% и сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры оказалась на уровне 9 165 рублей.

Если в 2018 году двухкомнатная квартира стоила в среднем 12 556 рублей в месяц, то сегодня такую жилплощадь можно снять на 7% дешевле.

Аренда трехкомнатных квартир подешевела на 9% и сегодня "трешку" можно найти за 19 065 рублей в месяц.