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США продолжат проводить жесткую санкционную политику против России. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей Конгресса по вопросу снятия рестрикций с компаний, которые связаны с Олегом Дерипаской. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Hill.

"Нынешняя администрация [США] более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние [администрации], и мы будем продолжать это делать", — приводит агентство слова министра.

Мнучин отметил, что Минфин Штатов "сделал все возможное" для создания "эффективных санкционных программ". Так он прокомментировал опасения конгрессменов по поводу снятия антироссийских санкций. "Боюсь, что это вершина айсберга отмены режима санкций [введенного против России]", — заявил после брифинга демократ Раджа Кришнамурти, добавив, что "очень обеспокоен" тем, что узнал от министра.

Представители администрации Вашингтона за последние месяцы не раз заявляли, что Штаты продолжат вводить санкции против РФ.

Американские власти 6 апреля 2018 года объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американцев на любой бизнес с этими компаниями.