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Эксперты "Росконтроля" проверили торты "Наполеон" пяти торговых марок - "Фили Бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех", Mirel и "У Палыча" — по 70 параметрам качества и безопасности. Об этом пишут "Известия".

Сообщается, что, в частности, эксперты изучили состав крема, замерили уровень консервантов, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке. Подчеркивается, что все проверенные торты оказались вкусными.

Тем не менее, специалисты рекомендуют к покупке торты бренда "У Палыча". Остальные попали в черный список "Росконтроля". В частности, в образцах "Фили Бейкер" и Mirel нашли не указанный в составе подсластитель сахарин.

"Согласно техническому регламенту, подсластители должны применяться в пищевой продукции со сниженной энергетической ценностью и без добавленных сахаров, а также в диетических продуктах, предназначенных для лиц, которым рекомендуется ограничить или исключить потребление сахара. Торт "Наполеон" очевидно к таким продуктам не относится", — цитирует издание слова главного специалиста "Росконтроля" Ирины Аркатовой.

Кроме этого, в тортах компаний "Фили Бейкер", "Кондитерская фабрика Венский цех" и Mirel состав крема не соответствовал заявленному на этикетке. Более того, в изделиях под марками "Фили Бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех" и Mirel нашли бактерии группы кишечной палочки.

По мнению экспертов организации, это говорит о серьезном нарушении санитарно-противоэпидемических требований, например, о нарушении правил личной гигиены персонала.

По словам главы аналитического бюро экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" Андрея Мосова, отравления от скоропортящейся кондитерки происходят потому, что проверки проводятся редко и о них известно заранее. В результате производитель не соблюдает правила.