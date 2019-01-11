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Турист с Тайваня отдал за рожок мороженого в итальянской Флоренции 25 евро (около 2 тысяч рублей), а затем его гид вызвал полицию. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Daily Mail.

"Турист с Тайваня в сопровождении гида решил купить мороженое в кафе во Флоренции. Он взял шарик, после чего продавец попросил заплатить 25 евро. На вопрос о цене он ответил, что "мороженое стоит дорого, потому что вкусное". После этого гид вызвал полицию", — цитирует агентство сообщение издания.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в кафе специально скрывали прайс-лист и оштрафовали заведение на две тысячи евро. Полицейские отметили, что сокрытие цен в стране очень распространено, и страдают от него в основном туристы.

Это не первый случай, когда путешественники жалуются на слишком высокие расходы в итальянских туристических точках. В 2018 году турист отдал 43 евро за две чашки кофе и две маленькие бутылки воды в кафе на площади Сан-Марко в Венеции.

Группе японских туристов принесли счет на 1145 евро за три стейка и жареную рыбу также в районе Сан-Марко. А в 2013 году семья из Великобритании пожаловалась на мороженое за 15 евро в Риме.