Фото: eurosport.com

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вскоре может вернуться на боксерский ринг. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на "Советский спорт".

По данным TalkSPORT, бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером, который запланирован на 13 апреля на стадионе "Уэмбли", вероятнее всего не состоится, так как британец будет выступать в США. Заменой этого противостояния может стать поединок с участием Кличко.

"Владимир Кличко возвращается, он снова собирается драться. И я слышал, что его имя связывают с "большим британским тяжеловесом". Это не Фьюри, и это не Джошуа. И я слышал, что это может быть поединок, который мы увидим 13 апреля на "Уэмбли", — цитирует издание слова британского журналиста Стива Банса.