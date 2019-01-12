Фото: avito.ru

Коттедж площадью 390 квадратных метров продают в поселке Фирсова слобода под Барнаулом за 37 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что поселок, где находится дом, является очень комфортабельным, закрытым от посторонних и обслуживается своей управляющей компанией.

Усадьба построена по индивидуальному проекту. Подвал и первый этаж — каменные, второй этаж выполнен из клееного бруса. Дом находится на участке площадь 70 соток.

Имеется собственный водопад. Есть баня.

"Участок спланирован таким образом, что его внутренняя часть представляет собой большую приватную зону, закрытую от ближайших соседей. На заднем дворе — терраса, на которой вся семья ужинает летом, патио, площадка, где можно жечь костер и готовить овощи с огорода на гриле. Весь участок засеян газоном и оборудован системой автополива", — добавляет продавец.