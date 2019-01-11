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Тело 63-летнего мужчины с колото-резаной раной нашли ночью 8 января в его доме в одном из сел Троицкого района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что обстоятельства совершения преступления не были очевидными, но следователи, сотрудники отдела криминалистики и полицейские смогли в кратчайшие сроки вычислить убийцу.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летней знакомый потерпевшего.

Согласно информации следствия, инцидент произошел вечером 7 января. Потерпевший у себя дома распивал спиртное с односельчанином. В какой-то момент мужчины поссорились на почве оскорблений, тогда подозреваемый взял нож и ударил хозяина жилья в область шеи. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали его на следующий день.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.