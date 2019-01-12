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Жители Алтайского края хорошо усвоили, как правильно собирать валежник

, ИА "Амител"
В региональном Минприроды констатируют, что граждане не обращаются за разъяснениями к специалистам по данному вопросу

Фото: volgonline.ru

Жители Алтайского края, судя по всему, хорошо поняли, как нужно правильно собирать валежник.

Напомним, что в нашей стране в данный момент законодательно разрешено заниматься сбором валежника. Специально для разъяснений соответствующих правил в регионе была открыта "горячая линия". Звонки принимают по телефонам 8(3852) 63-66-40 и 8-800-100-94-00.

"Жителям края заранее рассказали, что относить к категории "валежника", а что нет. Специалисты управления лесами от рядовых лесничих до руководителей ведомства доносили до граждан информацию, что заготовка валежника представляет собой сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев именно остатков, а не целых деревьев и кустарников. Под понятие валежник не попадают сухостойные деревья и деревья, поваленные ветром (ветровал). Как и раньше рубка сухойстойных и ветровальных деревьев без разрешительных документов, квалифицируется как хищение либо уничтожение или повреждение государственного имущества", — отмечают в краевом Минприроды.

В итоге, как констатируют в ведомстве, широкомасштабная профилактическая работа показала свою эффективность.

"За новогодние каникулы в диспетчерскую за разъяснениями обратились лишь однажды. На текущий момент с начала года специалисты управления лесами отработали шесть телефонных звонков по данному вопросу", — добавляют в министерстве.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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