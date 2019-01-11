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Прах певца Криса Кельми, согласно его последней воле, развеют над Атлантическим океаном. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на РИА Новости и его брата артиста Евгения Суслина.

"Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын… Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает", — подтвердил Суслин слухи о судьбе праха артиста.

Кельми пел в группах "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье", а с 1990 года начал сольную карьеру. Он является автором и исполнителем песен "Ночное рандеву", "Замыкая круг", "Усталое такси" и иных.

Кельми скончался в Подмосковье 1 января на 64-м году жизни. До оглашения последней воли артиста прах хотели захоронить.