В Новосибирске вор напился на месте преступления

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Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали 44-летнего мужчину, решившегося на кражу из салона красоты. Как рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, воришка хотел вынести из помещения телевизор и оргтехнику, однако обнаружил еще и бутылку вина, с которой и был задержан.

Сигнал о том, что в салон красоты на улице Галущака пробрался посторонний, поступил на пульт Росгвардии около 4 часов ночи: дверь в помещение преступник вскрыл канцелярским ножом, однако не учел, что сработает сигнализация. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место уже через две минуты.

- Входная пластиковая дверь салона была взломана. На место прибыл дополнительный экипаж вневедомственной охраны, сотрудники которого заблокировали окна с улицы, как возможный путь побега преступников. По громкоговорящей связи сотрудники Росгвардии предложили неизвестным покинуть помещение салона, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Поднявшись на третий этаж здания, где располагается салон, стражи порядка нашли объемную сумку, в которую были сложены несколько ноутбуков и небольшой телевизор. А в одном из помещений сотрудники Росгвардии обнаружили и похитителя: он попытался скрыться, однако это у него не вышло.

При том воришка источал сильный запах алкоголя, рядом стояла открытая бутылка вина. Преступник рассказал, что нашел ее здесь же, в салоне красоты и, не удержавшись, решил отметить свой дерзкий "налет". Возбуждено уголовное дело о краже.