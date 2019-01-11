СМИ: в Москве похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Фото: openpolice.ru

Неизвестные похитили криминального авторитета Юрия Василенко. Он является главным фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Василенко проживал в Москве нелегально. Он сделал поддельный паспорт на имя Юрия Антоненко и вел подпольный образ жизни.

10 января группа мужчин наведалась в кафе "Базилик" и потребовала от Василенко пройти с ними. Криминальный авторитет пытался бежать. По нему открыли стрельбу. Раненого мужчину положили в багажник и увезли.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовные дела по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "Незаконный оборот оружия".

В мае 2018 года прокуратура Киева называла Василенко соучастником убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве в марте 2017 года.