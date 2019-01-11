Захарова прокомментировала слова Лукашенко о "потере союзника"

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Курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потере ею "единственного союзника на западном направлении".

"Что касается высказываний господина Лукашенко <…> Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа".

Она добавила, что по конкретным вопросам, которые были затронуты президентом Белоруссии в его выступлении, —"поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многие другое" — "ведется диалог по линии профильных ведомств".

В России в 2019-2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов.