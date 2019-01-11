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Детей нужно приучать к хорошему алкоголю, чтобы в дальнейшем они могли отличать его от суррогата. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, представитель партии ЛДПР Андрей Свинцов, пишут в пятницу, 11 января, "Известия", ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".

"Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь", — цитирует издание слова парламентария.

Синцов считает, что в РФ должна быть именно такая культура потребления алкоголя. Он добавил, что дети рано или поздно попробуют алкоголь сами и будет лучше, если они сделают это вместе со взрослыми.