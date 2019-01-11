Фото: radiolubreg.ru

В сети опубликовано видео мягкой посадки китайского космического аппарата "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны. Ролик опубликовало Китайское национальное космическое управление, пишут "Известия", ссылаясь на CGTN.

Зонд был запущен с космодрома Сичан 8 декабря. Он сел утром 3 января на лунном кратере Карман, находящийся в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

Ранее китайский аппарат уже присылал на Землю первую фотографию с поверхности. Кроме этого, зонд сделал снимок в 360 градусов с топографической камеры.