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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего барнаульца, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло по неосторожности его смерть. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что инцидент произошел в августе прошлого года. Между соседями по коммунальной квартире произошла ссора, во время которой обвиняемый много раз ударил табуретом потерпевшего по голове. Спустя два дня мужчина умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия были установлены обстоятельства инцидента, изучена личность обвиняемого — мужчина характеризуется положительно, воспитывает двоих малолетних детей. Он признал свою вину частично, заявив, что сосед вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и нарушал покой жильцов коммунальной квартиры.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.