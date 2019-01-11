Биатлонист Логинов лично обсудит с Фуркадом критику в свой адрес

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Российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику француза Мартена Фуркада, передает "Советский спорт".

"Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать", — приводит слова Логинова NRK.

По итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Логинов занял первое место, Фуркад — седьмое. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира.