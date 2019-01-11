NASA уведомило Роскосмос об отзыве приглашения Рогозина в США

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Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное администратором американского аэрокосмического агентства Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить США.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения", — сказал Устименко.

Ранее в интервью газете The Washington Post Брайденстайн заявил, что принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов.

Рогозин заявил в интервью РБК, что готов принять Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию, несмотря на отмену его визита в США. По словам гендиректора российской госкорпорации, двум руководителям необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие. Пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс позднее сообщила корреспонденту ТАСС, что Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.