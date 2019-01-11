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NASA уведомило Роскосмос об отзыве приглашения Рогозина в США

, ИА "Амител"
Визит было решено отменить из-за позиции американских сенаторов

Фото: twimg.com

Роскосмос получил от NASA официальное письмо, которое подписано администратором аэрокосмического агентства Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить Штаты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя Роскосмоса Владимира Устименко.

"Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения", — цитирует агентство его слова.

Ранее в интервью газете The Washington Post администратор NASA заявил, что решил отменить визит главы Роскосмоса в Штаты из-за позиции американских сенаторов.

Рогозин, в свою очередь, позднее заявлял, что готов принять Брайденстайна в ходе его очередной поездки в РФ, несмотря на отмену его визита в Америку. Гендиректор российской госкорпорации отметил, что двум руководителям нужно обсудить дальнейшее взаимодействие. Пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс позднее отметила, что Брайденстайн не планирует в ближайшем времени совершать поездки за границу, в том числе в РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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