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Белорусский лидер Александр Лукашенко предполагает, что 2019 год будет непростым для страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на БелТА.

На приеме в канун старого Нового года Лукашенко отметил, что для кого-то текущий год будет легким, а для кого-то тяжелым. При этом он ожидает, что для Белоруссии будут непростыми и 2019, и 2020 годы.

По словам Лукашенко, в этот период страну будут очень сильно "пробовать на зуб" на то, достойны ли белорусы той независимости, "о которой мы всегда и везде говорим".

При этом глава республики подчеркнул, что жителям "надо быть готовыми ответить на этот вопрос". Он выразил уверенность, что достойный ответ будет найден.