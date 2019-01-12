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С 20 января в России стартуют продажи невозвратных билетов на поезда дальнего следования сообщением Москва — Воронеж и Москва — Ижевск. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на "Гудок".

При этом Федеральная пассажирская компания (ФПК) официальных заявлений о старте продаж невозвратных билетов именно по данным направлениям не делала.

Издание пишет, что, вероятно, вскоре будет оглашен перечень маршрутов, на которых пассажиры смогут сэкономить от 5% до 20% от стоимости билета в купе и СВ, оформив невозвратный билет. Сначала будут выбраны пилотные направления для продажи билетов по невозвратным тарифам. Затем в зависимости от популярности этой категории билетов количество поездов могут расширить.