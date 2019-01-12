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Россия опять отказалась от открытого отбора представителя на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Имя артиста выберут из шорт-листа и озвучат в середине января, пишут "Известия", ссылаясь на портал Super.

В перечень претендентов попали Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Кроме этого, возможным участником стал Александр Панайотов, который не первый год говорит, что хочет выступить на песенном конкурсе.

7 января член экспертного совета по развитию информационного общества при Думе Вадим Манукян предложил отправить на "Евровидение" в Израиль Киркорова, поскольку ранее артист уже участвовал в конкурсе.

Напомним, 64-й международный конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Его девиз звучит как "Позволь себе мечтать".