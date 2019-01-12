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США собираются отправить военные корабли в Арктику

, ИА "Амител"
ВМС хотят проверить работу кораблей в высоких широтах

Фото: yandex.net

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом намерен отправить в Арктику военные корабли для того, чтобы проверить их работу в высоких широтах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на USNI News.

В октябре прошлого года "Гарри Трумэн" стал первым за 27 лет американским авианосцем, который пересек Северный полярный круг. Его поход был частью учений НАТО в Норвегии под названием Trident Juncture. В альянсе подчеркивали, что главной целью является проверка боеспособности войск в условиях холодного климата и тренировка переброски больших подразделений.

Издание пишет, что в ходе учений "Гарри Трумен" не испытывал особых трудностей, но корабли сопровождения проявили себя не лучшим образом.

Спенсер отметил, что последним классом американских кораблей, которые оснащены паровыми системами для удаления льда, были крейсеры "Тикондерога". Более современные не располагают подобной опцией.

Глава ВМС США призвал усилить требования объединенного командования НАТО к операциям в Арктике.

Кроме этого, он съязвил по поводу российской активности в регионе. В Кремле не раз подчеркивали, что деятельность российских кораблей ведется лишь в исследовательских целях и для спасательных операций. "Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции", — заявил Спенсер.

Затем он отметил, что это был ироничный комментарий, а настоящей целью Штатов является обеспечение свободы судоходства.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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