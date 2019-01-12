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Актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на РЕН ТВ.

По данным канала, накануне Нового года между парой произошел конфликт, в ходе которого Прилучный применил физическую силу и запретил Муцениеце покидать дом.

Пострадавшая сообщила об избиении подруге и пиар-менеджеру Мариам Халиловой, после чего последняя вызвала полицию.

Канал сообщает, что полицейские отказались возбуждать уголовное дело, поскольку Муцениеце отказалась писать на мужа заявление об избиении.

Прилучный известен по ролям в таких проектах, как "Закрытая школа", "Равновесие", "Мажор" и ряде других российских фильмах и сериалах.