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Известная музыкальная группа “Бутырка” записала новогоднюю композицию в поддержку российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте песни присутствуют ободряющие слова о том, что употребление алкогольных напитков нельзя считать удачным без драки. Также "Бутырка" пожелала футболистам "здоровья, фарта и воли".

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября приняли участие в двух потасовках. От их рук пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и глав НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.

Срок ареста футболистов в декабре продлили до 8 февраля.