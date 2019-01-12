Россия намерена расширять сотрудничество с Беларусью

Курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает "РИА Новости".

Так она прокомментировала слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потере ею "единственного союзника на западном направлении".

"Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", — сказала Захарова.

Она добавила, что по конкретным вопросам, о которых говорил Лукашенко (поставкам сельхозпродукции, налоговому маневру, автомобильным перевозкам и прочим), "ведется диалог по линии профильных ведомств".