США намерены отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на USNI News.
По словам Спенсера, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики.
Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.
Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.
Комментарии
А у них есть ледоколы??? Единственный тяжёлый Polar Star уже очень стар.Норвегам и канадцам это нах.. не надо.