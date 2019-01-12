50-летняя жительница Череповца Наталья Веденина, которая стала вдовой принца Нигерии, должна по законам страны выйти замуж за его младшего брата. Об этом женщина рассказала в интервью "Московскому комсомольцу".

Веденина заявила, что живет с 30-летним братом погибшего мужа Майклом: "Я не могу с ним лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие отношения. Пока еще я слишком привязана к своему мужу".

Полтора года назад у Ведениной и принца Габриэля родились близнецы. Нигериец выучил русский язык и устроился работать трактористом. После его смерти женщина воспитывает детей самостоятельно, получает от государства пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также делает чертежи для студентов на заказ. По ее словам, в сумме выходит около 50 тысяч рублей, на которые она содержит двух детей и Майкла.

33-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи умер в октябре 2018 года в одном из ночных клубов Череповца. Врачи диагностировали у него обширный инфаркт. По словам Ведениной, муж раньше не жаловался на проблемы с сердцем. Его похоронили на одном из городских кладбищ. Африканские родственники не смогли приехать на прощание из-за высокой цены на билеты и длительных сроков оформления визы.