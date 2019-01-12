Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин

Цены на бензин будут продолжать расти в течение 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, стоимость топлива будет увеличиваться в пределах инфляции. Также министр пояснил, что январский скачок цен на бензин связан с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в России в январе выросли на 1,7%. Это обусловлено повышением НДС с 18 до 20%, а также увеличением топливных акцизов. Центробанк заявлял, что увеличение налога затронет все сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо, подстегнет инфляцию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить НДС на 2% на заседании правительства в июне 2018 года. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что это позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год начиная с 2019 года.