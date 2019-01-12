Получить государственные жилищные сертификаты смогут больше россиян. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 12 января, пишет "Парламентская газета".

Речь в данном случае идет о тех категориях граждан, которые лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и терактов. Теперь получить государственные жилищные сертификаты смогут те из пострадавших, для которых утраченное жилье было единственным, и которые были в нём зарегистрированы.

Ранее в списке требований к претендентам на сертификат значился еще один пункт — на момент ЧС гражданин должен был постоянно жить в разрушенном доме или квартире. С 12 января от такой нормы решено отказаться.

Государственный жилищный сертификат — это именное свидетельство, удостоверяющие право гражданина-участника подпрограммы на получение субсидии за счет средств федерального бюджета для покупки дома или квартиры. Помимо россиян, пострадавших от ЧП, право на обеспечение жильем за счет бюджета имеют, в частности, увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы из районов Крайнего Севера и закрытых территориальных образований.