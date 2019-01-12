Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи работает над законопроектами о регулировании интернета в обычном режиме, сообщил глава Комитета Леонид Левин, сообщает "РИА Новости".

"Идет нормальная работа", — указал Левин. Он напомнил, что в понедельник, 14 января, Комитет проведет расширенное заседание по двум законопроектам. Ранее он сообщил, что 17 января Комитет в формате расширенного заседания обсудит проект о защите российского сегмента интернета.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме намерены на неопределенный срок отложить рассмотрение законопроекта о защите рунета, а также проектов о штрафах за недостоверную информацию в СМИ и ответственности за оскорбление общества и власти в интернете.

В конце 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму проект, направленный на защиту устойчивой работы российского сегмента интернета при возникновении угрозы его функционированию из-за рубежа.

Также в Госдуму был внесен проект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, которые выражают "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, конституции, государству, госсимволам и органам государственной власти. Кроме того, на рассмотрение палаты был внесен документ, которым предлагается ввести штрафы за распространение в интернете и СМИ недостоверной общественно значимой информации.