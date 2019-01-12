12 января в Российской Федерации отмечают День работника прокуратуры РФ. Накануне, 11 января, в ходе торжественного заседания в Генеральной Прокуратуре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к 300-летию Генпрокуратуры (2022 год) вновь восстановить историческое звание главы ведомства — генерал-прокурор, пишет "Парламентская газета".

"Дата 12 января приурочена к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Первым в 1722 году. Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание — генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше", — обратилась Валентина Матвиенко к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается в России с 1996 года по Указу Президента РФ №1329 от 29 декабря 1995 года, учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве. 12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров, а прокуратура поставлена над фискальными органами. Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры.

В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей Генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. Должность Генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная Прокуратура была учреждена в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. В 1933 году была учреждена Прокуратура СССР, а Прокуратура Верховного Суда СССР упразднена. В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт "Положение о прокурорском надзоре в СССР", который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

В настоящее время в Российской Федерации, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ. В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.