В Мосгордуме приняли законопроект, несмотря на несоответствие числа депутатов, находящихся в зале, и числа тех, кто принял участие в голосовании, сообщает "Лента.Ру". Видеозапись опубликована на YouTube-канале депутата заксобрания Елены Шуваловой.

Инцидент произошел 26 декабря 2018 года. На обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в статью 8.14 КоАП Москвы ("Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке"). Шувалова обратила внимание председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова на результаты голосования.

Депутат указывает, что на информационном табло отображены данные о 36 проголосовавших, в то время как в зале, по ее подсчетам, находится 26 человек. "Возьмите свои глаза в руки и посчитайте", — обратилась она к председателю заксобрания.

Шапошников, в свою очередь, отметил, что полностью доверяет действующей системе для подсчета голосов.

По словам Шуваловой, автоматизированные системы часто показывают информацию, не соответствующую реальности. "Когда больше эти расхождения, когда меньше. Просто я обратила внимание — слишком в глаза бросается: на табло 36 человек, а зал полупустой. Арифметику знать не надо", — пояснила она.