В Барнауле в пятницу, 11 января, в Октябрьском районе города водитель на автомобиле Lexus сбил ребенка. Видео наезда опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном в 12:00 в районе дома № 12 по улице Петра Сухова.

Как отмечается в паблике, этот пешеходный переход находится напротив школы №38.

Установлено, что мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Lexus RX 330, допустил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован.