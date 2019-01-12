В Курильске местная администрация потратила более 3,5 миллионов рублей на новогоднюю елку и ее открытие, сообщает Telegram-канал "Чимча на фанзе".

Публикуется и фотография елки, которая расположена в селе Горное (остров Итуруп, Курильский район). Авторы канала также интересуются, а как тогда выглядит главная новогодняя елка района.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на острове Попова, который относится к Первомайскому району города, чиновники устроили для детей праздник и установили елку на территории заброшенного детского сада.