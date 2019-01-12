На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда, сообщает телеканал "360".

На месте происшествия работает первый восстановительный поезд, прибывший со станции "Зима" с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы.

Еще два восстановительных поезда направляются со станций "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск".

29 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Делюр — Тыреть ВСЖД 12 января в 09:20 по местному времени (4:20 по Москве). По предварительным данным, в результате ЧП повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.