Джим Робертс, страдающий опухолью мозга, станцевал со своей дочерью в день ее свадьбы. Видеозапись их совместного танца растрогала пользователей Сети, сообщает телеканал "360".

This dying father in a wheelchair didn't want to miss his daughter's wedding day — and have one last dance with her.



🎥: Blue Room Photography pic.twitter.com/wYpp5KC7Ek — SCMP News (@SCMPNews) 11 января 2019 г.

На кадрах видеозаписи видно, как Робертс, сидя в инвалидной коляске, под аплодисменты гостей свадебной церемонии танцует с дочерью.

Робертсу был поставлен диагноз — глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сто тысяч жителей Европы и Северной Америки регистрируется всего 2-3 случая заболевания.

Джим Робертс скончался 10 января 2019 года, через две недели после бракосочетания его дочери.

"Он был переполнен гордостью и любовью, которые он испытывает к ней. Это был великолепный день для него, и красивый, прекрасный день для всех нас", — сказала супруга Джима.