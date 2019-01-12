Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщается на официальном сайте.

"Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Алтайского края! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прокуратура — важнейший институт отечественной правоохранительной системы, символ неотвратимости и справедливости наказания. Сотрудники органов выступают одним из гарантов сохранения российской государственности, обеспечения защиты законных прав и свобод граждан, общественного порядка. Эту миссию ведомство достойно выполняет на всех этапах истории страны.

Координировать деятельность правоохранительных органов, противодействовать преступности вам помогают глубокие профессиональные знания, а также лучшие моральные качества — принципиальность и верность долгу. От имени жителей региона благодарим вас за трудную, но крайне необходимую службу, требующую безукоризненной подготовки и огромной самоотдачи. Уверены, что и в дальнейшем взаимодействие краевых властей и прокуратуры региона будет способствовать укреплению правопорядка, обеспечению верховенства Закона.

Желаем вам успехов в благородном деле служения Отечеству, а также счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.