Алтайский онколог претендует на Национальную премию "Мы будем жить!"

Заведующая гинекологическим отделением Алтайского краевого онкодиспансера "Надежда" Алефтина Красилова названа одним из номинантов Национальной премии "Мы будем жить!", сообщается на официальном сайте региона.

Поддержать Алефтину Красилову можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 15 января. Церемония вручения наград состоится 2 февраля в Москве.

Всего в конкурсе участвуют 69 претендентов в нескольких номинациях. Организаторами премии выступают Международный союз помощи и поддержки пациентов, Национальное общество детских гематологов и онкологов.

Награду присуждают лучшим врачам-онкологам России, медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально ответственному бизнесу, журналистам и даже пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.

Как рассказали в краевом онкодиспансере, Алефтина Красилова — врач в четвертом поколении, отличник здравоохранения. Она работает в онкологии более 35 лет, за это время пациентками барнаульского доктора стали около 50 тысяч женщин. "Это прекрасный хирург-гинеколог, единственный врач в диспансере, который выполняет сложнейшую манипуляцию — расширенную операцию Вертгейма", — отметили в учреждении.

Под руководством Алефтины Александровны в отделении внедряют и щадящие лапароскопические операции — через маленькие разрезы. Это позволяет женщинам быстрее реабилитироваться и избежать серьезных осложнений в послеоперационном периоде.