Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова обвинила врачей в плохом состоянии помещений в полуразрушенной больнице в Струнино, сообщает ТРК "Губерния-33".

По ее мнению, особой трагедии в состоянии больницы нет. "Многие моменты и цифры в статистике зависят от нас с вами, от работы регистратуры. У вас пороги не чищены. Регистратура с решеткой. Откройте ее. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы. Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств", — заявила Чекунова.

При этом, как сообщает телеканал "360", она отметила, что не является золотой рыбкой, исполняющей желания.

Некоторые эксперты уже отметили, что высказывания Чекуновой могут стоить ей карьеры. В частности, в вопросе об утверждении на временно занимаемой должности.

Речь идет о больнице, на состояние которой пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Он поручил до 31 декабря 2018 года местным властям разобраться в ситуации. Чиновники его указание не выполнили. В итоге, областные власти обсудили в Минздраве проблемы струнинского здравоохранения, придя к выводу, что обманывать президента они не могут.