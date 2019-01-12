Мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже, сообщает RT со ссылкой на полицию города.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Тревиз. Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

Как сообщает BFMTV, взрыв произошел в булочной в девятом округе города, в здании начался пожар. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий. По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие.