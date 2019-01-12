Семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, назвали сотрудники Кливлендской клиники, сообщает ИА Regnum со ссылкой на Daily Express.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, включают:
- Нарушения работы кишечника или мочевого пузыря;
- Наличие долго незаживающих ран;
- Кровотечение из органов мочевыделительной системы;
- Утолщение или комок в груди или в другом месте;
- Расстройство желудка или трудности при глотании;
- Изменение размера или цвета родинок;
- Тяжелый кашель, продолжающийся долгое время.
Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.
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