Семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, назвали сотрудники Кливлендской клиники, сообщает ИА Regnum со ссылкой на Daily Express.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, включают:

Нарушения работы кишечника или мочевого пузыря;

Наличие долго незаживающих ран;

Кровотечение из органов мочевыделительной системы;

Утолщение или комок в груди или в другом месте;

Расстройство желудка или трудности при глотании;

Изменение размера или цвета родинок;

Тяжелый кашель, продолжающийся долгое время.

Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.