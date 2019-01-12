В Ингушетии главврач республиканского перинатального центра Хади Угурчиева лишилась должности после публикации в социальных сетях видеозаписи с младенцем, которому заклеили рот и оставили одного в палате, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минздрав региона.

"После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева", — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время проводится доследственная проверка. По версии персонала роддома, соску младенцу c помощью лейкопластыря закрепила одна из пациенток центра. Отмечается, что женщина уличила момент, когда медсестра вышла из палаты и налепила лейкопластырь, а после сделала видеозапись, которая появилась в социальных сетях на прошлой неделе.

Угурчиева также заявила, что лейкопластырь был закреплен пациенткой.