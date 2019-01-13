Общероссийский Народный фронт проведет опрос по питанию школьников после информации о запрете Роспотребнадзора давать школьникам еду из дома с собой. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

"Чтобы выяснить, какой масштаб у проблемы, мы проведем дополнительный опрос о том, почему родители дают детям домашнюю еду с собой. Необходимо понять, в чем основная причина: в стоимости горячего питания в школе, количестве питания, в качестве или в том, что ребенку не хватает времени пообедать в столовой. Одной из причин может быть и неорганизованное питание для достаточно большой группы детей, имеющих ограничения по здоровью", — прокомментировал координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

Напомним, недавно Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей. В новой редакции СанПиНа есть пункт, по которому не допускается использовать для организации питания детей в образовательных организациях принесенные из дома продукты и блюда. СМИ восприняли это как запрет приносить еду в школу из дома. Но в Роспотребнадзоре уточнили, что "именно приготовление в школе еды из каких-либо принесенных продуктов".

Опрос пройдет в январе. Позже состоится совещание с Роспотребнадзором для выработки однозначного решения этого вопроса.

По словам Гетты, ранее в ОНФ уже поступали обращения о том, что в школах детям запрещают приносить еду с собой. Запрет некоторые школы вводили самостоятельно. Опрос о качестве питания в образовательных учреждениях, проведенный ОНФ в 2018 году, показал, что треть респондентов недовольны качеством питания.