Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Морозную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 13 января, в кануне Старого Нового года.

"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем в крае будет -13...-18 градусов, местами в южных районах -6...-11 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением в западных районах до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в региональной столице температура составит -13...-15 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.