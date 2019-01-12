Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах небольшой снег, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью -25...-30, местам в южных районах -18...-23. Днем -13...-18, местами в южных районах -6...-11. Днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с с усилением в западных районах до 13 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -24...-26, днем -13...-15. В начале ночи небольшой снег, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Днем без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.