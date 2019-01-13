Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 350 квадратных метров продают в поселке Фирсова слобода под Барнаулом за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жом находится на участке 16 соток. "Отличное расположение участка с лесным массивом. Строился для себя, всё согласно индивидуальному проекту. Стены из кирпича. Гараж на три авто, котельная в цокольном этаже. Газ. Охрана. Дом с отличным, дорогим ремонтом", — отмечает автор объявления.

Оборудована современная инженерия, приточно-вытяжная вентиляция и многое другое. На участке имеется свой собственный лес.