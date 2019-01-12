Россия вошла десятку стран по количеству смертей от болезней сердца

Эксперты составили рейтинг стран Европы и Центральной Азии по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Всего на территории Европы и Центральной Азии от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 4,3 миллиона человек в год. При этом в половине случаев болезнь вызвана исключительно неправильным питанием. Исследование, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения, показал, что люди, которые употребляют большое количество клетчатки в три раза снижают риск ранней смертности. А также в четыре раза снижают возможность сердечного приступа, инсульта, диабета второго типа или рака кишечника.

В первую десятку с большим количеством смертей от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания кроме Узбекистана также вошли: Туркменистан, Кыргызстан, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия заняла десятое место.

Худшей страной в Западной Европе стала Германия, где в 2016 году более 100 000 человек умерли из-за своего рациона.

"Мы должны лучше использовать потенциал сбалансированного и здорового питания, чтобы в будущем предотвращать смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал автор исследования профессор Стефан Лорковски.

Его исследование показало, что в Швеции и Норвегии употребление в пищу большого количества орехов и семян снизило количество смертей от болезней сердца и сосудов. В то время как в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, а также в странах Центральной Азии, вовлеченных в этот регион, нехватка цельного зерна вызывает наибольшую обеспокоенность.

Как пояснил профессор, увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки приводит к росту сердечной болезни в последние годы.

Отмечается, что полученные результаты являются ударом по модным диетам с низким содержанием углеводов, популярность которых возросла в последние годы, а также снизила потребление клетчатки.